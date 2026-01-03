Почему снег блестит на солнце

Снег ослепительно блестит на ярком солнце из-за особой формы снежинок. Зрелище это красивое, но опасное для глаз, предупреждают врачи.
Снег — это миллионы собранных вместе кристалликов льда, называемых снежинками. Каждая из них из них имеет форму плоского правильного шестиугольника. И каждая из них — микроскопическое зеркальце, способное на ярком солнце пускать солнечные зайчики.
Точками светятся снежинки, направленные прямо в глаз. Но стоит немного сместиться, в глаз попадают лучи от других кристалликов. Поэтому при движении кажется, что снег переливается.
Особенно хорошо отражает свет только что выпавший снег. Со временем снежинки, полежав, теряют идеальную форму (ломаются, оплавляются) и перестают сверкать на солнце.
Сверкающий снег — явление красивое, но опасное. Направленные в глаза ультрафиолетовые лучи могут нанести вред. При длительном воздействии они способны вызвать ожог роговицы. Альпинисты называют это явление «снежной слепотой». Поэтому врачи советуют зимой в солнечную погоду носить защитные очки.