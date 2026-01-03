НАВЕРХ
Почему снег блестит на солнце

Источник:
Sibnet.ru
Снег
Фото: © Sibnet.ru

Снег ослепительно блестит на ярком солнце из-за особой формы снежинок. Зрелище это красивое, но опасное для глаз, предупреждают врачи.

Снег — это миллионы собранных вместе кристалликов льда, называемых снежинками. Каждая из них из них имеет форму плоского правильного шестиугольника. И каждая из них — микроскопическое зеркальце, способное на ярком солнце пускать солнечные зайчики.

Точками светятся снежинки, направленные прямо в глаз. Но стоит немного сместиться, в глаз попадают лучи от других кристалликов. Поэтому при движении кажется, что снег переливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему снег скрипит под ногами

Особенно хорошо отражает свет только что выпавший снег. Со временем снежинки, полежав, теряют идеальную форму (ломаются, оплавляются) и перестают сверкать на солнце.

Сверкающий снег — явление красивое, но опасное. Направленные в глаза ультрафиолетовые лучи могут нанести вред. При длительном воздействии они способны вызвать ожог роговицы. Альпинисты называют это явление «снежной слепотой». Поэтому врачи советуют зимой в солнечную погоду носить защитные очки.

Наука #Интересно
