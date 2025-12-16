Финляндия и соседи обсудят укрепление обороны от России

Финляндия во вторник, 16 декабря соберет в Хельсинки соседей на саммит «Восточный фланг», посвященный укреплению обороны на российской границе, сообщил финский премьер Петтери Орпо.

«Россия представляет угрозу сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе. Наибольшее давление оказывается на восточных окраинах Европы», — приводит Bloomberg заявление Орпо.

По его словам, саммит «Восточный фланг» направлен на согласование сотрудничества в укреплении обороны и выработку общей позиции внутри ЕС. Участие в нем примут лидеры Швеции, Польши, Эстонии и других территориально близких к России стран.

Лидеры намерены «послать четкий сигнал Брюсселю» и обеспечить финансирование оборонных проектов. На укрепление обороны члены саммита собираются потратить 135 миллиардов евро. Они собираются запросить эти средства у Евросоюза.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В Москве заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия стран — членов альянса.

Ранее США опубликовали новую Стратегию национальной безопасности, где Россия перестала упоминаться как «прямая угроза».