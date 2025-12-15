Лукашенко подарил Трампу икону Николая Чудотворца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил американскому лидеру Дональду Трампу икону Николая Чудотворца. Подарок был вручен американскому спецпосланнику Джону Коулу.

Закрытые переговоры между делегацией США и президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в Минске 12–13 декабря. На переговорах в Минске стороны обсудили крупные геополитические и двусторонние практические вопросы.

«Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает святого Николая», — сказал Лукашенко. Он также передал первой леди США Мелании Трамп: в золотистого цвета коробке для нее находились ювелирное изделие в виде белорусских васильков, сообщил канал «Беларусь 1».

Трамп с женой поблагодарили белорусскую сторону и лично Лукашенко за подарки. Кроме того, президентская чета поздравила Лукашенко с наступающим Рождеством (католики отмечают его 25 декабря).

По итогам встречи в Минске США объявили о снятии санкций с белорусского калия, а Лукашенко помиловал 123 осужденных иностранных и белорусских граждан.