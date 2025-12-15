НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries запустит сервис такси в 2026 году

Источник:
«Известия»
346 0

Wildberries собирается запустить в 2026 году сервис такси в России, компания уже разработала приложение для отечественных пользователей и начала найм водителей.

Интерес маркетплейса к этому направлению может подстегивать и то, что сейчас в сфере такси существует монополия «Яндекса». При этом объем этого рынка составляет 3,35 миллиарда рублей.

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в 2026 году может запустить собственный сервис такси в России, рассказали «Известиям» четыре источника.

Wildberries запустила раздел с товарами из Индии

Компания уже завершила разработку отдельного приложения для этих целей,. До конца этого года она проводит наем водителей в рамках партнерской курьерской программы, рассказали источники.

Объединенная компания РВБ создана в 2024 году как совместное предприятие Wildberries (65%) и группы Russ (35%), объединяющая маркетплейс, рекламные технологии и логистику в единую цифровую экосистему.

Еще по теме
Захарова сочла мост в Новосибирске примером превосходства над Западом
Движение по четвертому мосту в Новосибирске откроют ночью
Проезд в Новосибирске подорожает на 5‑8 рублей
Строительство Северо‑Сибирской магистрали сочли нереальным
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Названа лучшая игра 2025 года
Обсуждение (0)
Картина дня
Банк России подал иск к Euroclear на 18 трлн рублей
Лукашенко подарил Трампу икону Николая Чудотворца
Кадыров поставил условие участия в выборах в 2026 году
Производители предупредили о скачке цен на алкоголь
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

nicollaich

Микросхемы из стиральных машин плюс запчасти от унитазов творят чудеса.Долетели-таки.......

Danilon

Ну хватит уже ржать. Ну может человек опять расслабился, выпил. Или из Аргентины опять чего привезли....

Uynachalnica

Сыт по горло, но если попросят то всенепременно...

Uynachalnica

Ранее и ютюб не он замедлял, а устаревшее западное оборудование.