Wildberries запустит сервис такси в 2026 году

Wildberries собирается запустить в 2026 году сервис такси в России, компания уже разработала приложение для отечественных пользователей и начала найм водителей.

Интерес маркетплейса к этому направлению может подстегивать и то, что сейчас в сфере такси существует монополия «Яндекса». При этом объем этого рынка составляет 3,35 миллиарда рублей.

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в 2026 году может запустить собственный сервис такси в России, рассказали «Известиям» четыре источника.

Компания уже завершила разработку отдельного приложения для этих целей,. До конца этого года она проводит наем водителей в рамках партнерской курьерской программы, рассказали источники.

Объединенная компания РВБ создана в 2024 году как совместное предприятие Wildberries (65%) и группы Russ (35%), объединяющая маркетплейс, рекламные технологии и логистику в единую цифровую экосистему.