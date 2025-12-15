Кремль потребует на переговорах гарантии по Украине

Москва потребует определенной системы гарантий не только безопасности, но и гарантий выполнения этих договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москву не устроит, если Киев подпишет договоренности по миру, а после начнет саботировать их, отметил Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Поэтому должна быть определенная система гарантий не только безопасности, но и гарантий выполнения этих договоренностей», —сказал Песков.

По его словам, здесь очень важна позиция Вашингтона. «Мы видим, она весьма и весьма решительная, она реалистичная, она прагматичная», — уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что украинская и американская делегации на встрече в Берлине достигли «значительного прогресса».