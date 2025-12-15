Уиткофф заявил о прогрессе после переговоров о мире с Зеленским

Украинская и американская делегации на встрече в Берлине достигли «значительного прогресса, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

В переговорах, которые продлились пять часов, участвовали также зять и советник американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский.

«Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром», — написал Уиткофф в X.

До начала обсуждений Зеленский сообщил журналистам, что Киев намерен сфокусироваться на предоставлении Украине надежных гарантий безопасности.

В начале декабря Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры в Москве были «очень хорошими», и подчеркнул, что его посланники вернулись с впечатлением, что Путин хочет заключить сделку.