Евросоюз находится в упадке из-за того, что там принимают решения такие люди, как глава европейской дипломатии Кая Каллас, считает аналитик Пепе Эскобар.

«Знаете, ее глупость зашкаливает. И, конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но ее никак не уволят», — приводит «Газета.ру» слова Эскобара, сказанные им в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Аналитик добавил, что люди должны осознать большую роль Каллас в падении авторитета Европы на мировой арене. По его словам, авторитет политиков в разных европейских странах может отличаться. В качестве примеров он привел Венгрию и Словакию.

Telegraph обвинила Каллас в работе на Кремль

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уровень правовой грамотности главы дипломатической службы Европейского союза Каи Каллас вызывает опасения за будущее объединения.

Захарову удивили слова Каллас о том, что любая критика ЕС «должна быть направлена в другую сторону — возможно, в Россию».