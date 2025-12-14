НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Аналитик рассказал о «зашкаливающей глупости» Каллас

Источник:
«Газета.ру»
545 4
Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас
Фото: European Commission / CC BY 4.0

Евросоюз находится в упадке из-за того, что там принимают решения такие люди, как глава европейской дипломатии Кая Каллас, считает аналитик Пепе Эскобар.

«Знаете, ее глупость зашкаливает. И, конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но ее никак не уволят», — приводит «Газета.ру» слова Эскобара, сказанные им в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Аналитик добавил, что люди должны осознать большую роль Каллас в падении авторитета Европы на мировой арене. По его словам, авторитет политиков в разных европейских странах может отличаться. В качестве примеров он привел Венгрию и Словакию.

Telegraph обвинила Каллас в работе на Кремль

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уровень правовой грамотности главы дипломатической службы Европейского союза Каи Каллас вызывает опасения за будущее объединения.

Захарову удивили слова Каллас о том, что любая критика ЕС «должна быть направлена в другую сторону — возможно, в Россию».

Еще по теме
Россия развила максимальные темпы наступления с начала СВО
Мерц заявил о завершении эпохи «Американского мира» для Европы
Орбан заявил, что Европа фактически объявила войну России
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Песков рассказал о поездках Путина за рулем без кортежа
Обсуждение (4)
Картина дня
Россия развила максимальные темпы наступления с начала СВО
Орбан заявил, что Европа фактически объявила войну России
Аналитик рассказал о «зашкаливающей глупости» Каллас
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Qprovessional

я один логику не понял, сроки сдачи моста постоянно срывались, поэтому мы превосходим запад..О_О

denr32

Я всегда люблю рыбную струганину с перцом и солью , добавлю ее новерное не любит только тот который ее...

Uynachalnica

Сама то приедет испытывать на КАМАЗе? Как можно долгострой в примеры превосходства заносить? От чего...

Maniac.

Чему ты удивляешься? Наши чиновники хвастаются, что спустя полтора года заблокированный на территории...