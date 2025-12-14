НАВЕРХ
США резко нарастили закупки российской гречки

Источник:
РИА Новости
Гречка
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

США в сентябре почти двукратно нарастили импорт российской гречки по сравнению с августом, следует из данных американской статистической службы.

Так, США в начале осени закупили у России гречки на 208 тысяч долларов, тогда как в августе этот показатель составлял 121,6 тысячи долларов, пишет РИА Новости. При этом сентябрьские поставки увеличились на 4,8% в годовом выражении.

Соединенные Штаты в целом с января по сентябрь текущего года приобрели российской гречневой крупы на 1,5 миллиона долларов против 1,6 миллиона долларов за аналогичный период 2024 года.

По итогам девяти месяцев Россия остается крупнейшим поставщиком гречки в США, второе место занимает Канада (1,4 миллиона долларов), далее следует Украина, у которой экспорт этой крупы составляет всего 143,6 тысячи долларов.

Экономика #Торговля
