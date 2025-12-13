НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия вышла на первое место по импорту бананов

Источник:
РИА Новости
144 3
Бананы
Фото: © Sibnet.ru

Россия с начала текущего года существенно увеличила закупки бананов из Эквадора и стала крупнейшим рынком сбыта для этой продукции, сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов Acorbanec Ричард Саласар.

Объем поставок бананов в Россию за десять месяцев вырос на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На российский рынок пришлось 20,01% всего экспорта эквадорских бананов, уточнил Саласар.

На втором месте с долей 11,99% идут Соединенные Штаты, далее Нидерланды — 7,32%, Турция — 5,41% и Германия — 4,84%. По словам эксперта, росту спроса способствовала ситуация на мировом рынке.

Предложение бананов сократилось из-за неблагоприятных климатических условий в Восточной Азии и ряде стран Латинской Америки. В результате произошел дисбаланс, средняя цена за последнее время увеличилась более чем на 10 долларов.

Эквадор является крупнейшим экспортером бананов в мире, эта страна обеспечивает более 30% мировых поставок. В целом экспорт бананов из Эквадора за январь — октябрь 2025 года достиг 314,24 миллиона коробок.

Еще по теме
Россиянам предрекли новое «экономическое средневековье»
Wildberries запустил бесплатные «Сборы» на подарок
Офлайн‑магазины вслед за банками пошли войной на маркетплейсы
Wildberries запустил раздел с товарами из Индии
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Названа главная задача российской армии после взятия Покровска
Обсуждение (3)
Картина дня
Украинцы остались без света после «удара возмездия»
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
Россия вышла на первое место по импорту бананов
Евросоюз бессрочно заморозил российские активы
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Qprovessional

я один логику не понял, сроки сдачи моста постоянно срывались, поэтому мы превосходим запад..О_О

denr32

Я всегда люблю рыбную струганину с перцом и солью , добавлю ее новерное не любит только тот который ее...

Uynachalnica

Сама то приедет испытывать на КАМАЗе? Как можно долгострой в примеры превосходства заносить? От чего...

Maniac.

Чему ты удивляешься? Наши чиновники хвастаются, что спустя полтора года заблокированный на территории...