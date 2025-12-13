Россия вышла на первое место по импорту бананов

Россия с начала текущего года существенно увеличила закупки бананов из Эквадора и стала крупнейшим рынком сбыта для этой продукции, сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов Acorbanec Ричард Саласар.

Объем поставок бананов в Россию за десять месяцев вырос на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На российский рынок пришлось 20,01% всего экспорта эквадорских бананов, уточнил Саласар.

На втором месте с долей 11,99% идут Соединенные Штаты, далее Нидерланды — 7,32%, Турция — 5,41% и Германия — 4,84%. По словам эксперта, росту спроса способствовала ситуация на мировом рынке.

Предложение бананов сократилось из-за неблагоприятных климатических условий в Восточной Азии и ряде стран Латинской Америки. В результате произошел дисбаланс, средняя цена за последнее время увеличилась более чем на 10 долларов.

Эквадор является крупнейшим экспортером бананов в мире, эта страна обеспечивает более 30% мировых поставок. В целом экспорт бананов из Эквадора за январь — октябрь 2025 года достиг 314,24 миллиона коробок.