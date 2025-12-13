НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Украинский блогер получил российский паспорт

Источник:
Mash
290 0
блогер Артур Бабич
блогер Артур Бабич
Фото: Страна FM / CC BY 3.0

Популярный украинский блогер Артур Бабич официально получил российское гражданство и открыл в России своей бизнес.

Молодой человек после получения нового паспорта зарегистрировался в налоговой как предприниматель. В качестве рода своей деятельности Бабич указал художественное исполнение и рекламу, пишет Mash со ссылкой на свои источники.

Артур Бабич переехал в Россию в 2018 году. После начала специальной военной операции на Украине молодой человек уехал в США, но вскоре заявил о финансовых проблемах и решил перебраться в Армению.

Затем в декабре 2024 года блогер вернулся в Россию, заявив при этом, что намерен навсегда остаться в стране, так как именно здесь находится его аудитория и легче создавать контент.

Известность Бабич получил благодаря юмористическим роликам, которые он выкладывал в TikTok. На ноябрь 2025 года у него было более 14 миллионов подписчиков.

Еще по теме
Свой пивной фестиваль по типу Октоберфеста появится в России
«Грамота.ру» назвала главное слово 2025 года
Подсчитан средний размер социальной пенсии в 2026 году
Главную елку страны отправили в Кремль. ФОТО
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Названа главная задача российской армии после взятия Покровска
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
34
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
32
СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
30
Зеленский внезапно появился на окраине Купянска
22
Европу призвали покинуть тонущий корабль «Украина»
18
Названа главная задача российской армии после взятия Покровска