Украинский блогер получил российский паспорт

Популярный украинский блогер Артур Бабич официально получил российское гражданство и открыл в России своей бизнес.

Молодой человек после получения нового паспорта зарегистрировался в налоговой как предприниматель. В качестве рода своей деятельности Бабич указал художественное исполнение и рекламу, пишет Mash со ссылкой на свои источники.

Артур Бабич переехал в Россию в 2018 году. После начала специальной военной операции на Украине молодой человек уехал в США, но вскоре заявил о финансовых проблемах и решил перебраться в Армению.

Затем в декабре 2024 года блогер вернулся в Россию, заявив при этом, что намерен навсегда остаться в стране, так как именно здесь находится его аудитория и легче создавать контент.

Известность Бабич получил благодаря юмористическим роликам, которые он выкладывал в TikTok. На ноябрь 2025 года у него было более 14 миллионов подписчиков.