Кого оштрафуют за новогоднюю гирлянду

Россияне могут получить штраф за неправильное размещение новогодней гирлянды на фасаде дома, напомнил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей возможен только в случае, если сотрудники МЧС выявят нарушение правил пожарной безопасности. Административная ответственность предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП, уточнил эксперт в комментарии РИА Новости.

Машаров отметил, что в законодательстве нет прямого запрета на установку гирлянд на фасадах, но если для этого придется сверлить стены, монтировать кронштейны или как-то иначе менять конструкцию, работы должны быть согласованы с управляющей компанией или ТСЖ.

Кроме этого, получать соответствующее согласие на размещение уличных гирлянд лучше в письменной форме, чтобы избежать возможной ответственности в случае жалоб соседей, подчеркнул эксперт.