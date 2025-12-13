НАВЕРХ
Роскомнадзор опроверг причастность к замедлению Telegram

Роскомнадзор не предпринимает никаких действий, направленных на ограничение работоспособности мессенджера Telegram, заявило ведомство.

Представители Роскомнадзора пояснили, что служба осуществляет надзор за соблюдением законодательства в сфере связи и интернетресурсов строго в рамках действующих правовых норм.

Ранее российские пользователи начали массово жаловаться на медленную и нестабильную работу мессенджера Telegram. В частности, наблюдаются задержки при отправке сообщений и загрузке медиафайлов

Роскомнадзор 13 августа сообщил о «частичном ограничении звонков» в Telegram. 22 октября ведомство заявило о частичной блокировке мессенджера в России в рамках борьбы с преступностью.

