Раскрыт официальный собственник квартиры Ларисы Долиной

Собственницей квартиры певицы Ларисы Долиной по документам значится Полина Лурье, следует из регистрационных сведений объекта недвижимости.

Сейчас у квартиры один собственник, он приобрел жилье в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась во владении другого человека, пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Общий ущерб она оценила как минимум в 317 миллионов рублей.

Певица оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге предпринимательница Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в Верховный суд, заседание назначили на 16 декабря.