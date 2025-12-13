НАВЕРХ
Раскрыт официальный собственник квартиры Ларисы Долиной

РИА Новости
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Собственницей квартиры певицы Ларисы Долиной по документам значится Полина Лурье, следует из регистрационных сведений объекта недвижимости.

Сейчас у квартиры один собственник, он приобрел жилье в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет находилась во владении другого человека, пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Общий ущерб она оценила как минимум в 317 миллионов рублей.

Певица оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. В итоге предпринимательница Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в Верховный суд, заседание назначили на 16 декабря.

