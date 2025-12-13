Объявлены даты новогодних каникул школьников

Министерство просвещения рекомендовало школам провести зимние каникулы с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно федеральному календарному учебному плану, для учащихся 1–11-х классов была установлена продолжительность зимних каникул по окончании второй четверти — девять календарных дней.

Рекомендованный период с 31 декабря по 11 января позволяет школам гибко планировать отдых, отметило ведомство. При этом соблюдается правило, согласно которому каникулы должны длиться не менее семи календарных дней.

Правительство ранее утвердило календарь праздничных и выходных дней в 2026 году. В соответствии с ним новогодние праздники в России продлятся с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.