Россиянам назвали допустимую дозу алкоголя

Источник:
РИА Новости
Вино
Фото: © Sibnet.ru

Главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени Вишневского Николай Гуляев назвал допустимую дозу алкоголя.

По его словам, допустимой дозой является 50-70 граммов крепкого напитка. Однако даже такая порция увеличивает нагрузку на сердце, печень и сосуды, подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости.

«Алкоголь лучше не употреблять, а если и употреблять, то лишь эпизодически, один-два раза в месяц в минимальной дозе и не в качестве лекарства для сердца», — подчеркнул кардиолог.

Гуляев отметил, что результаты независимых исследований говорят о том, что безопасных доз алкоголя нет — даже минимальная порция оказывает негативное воздействие на здоровье человека.

