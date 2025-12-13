Россиянам назвали допустимую дозу алкоголя

Главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени Вишневского Николай Гуляев назвал допустимую дозу алкоголя.

По его словам, допустимой дозой является 50-70 граммов крепкого напитка. Однако даже такая порция увеличивает нагрузку на сердце, печень и сосуды, подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости.

«Алкоголь лучше не употреблять, а если и употреблять, то лишь эпизодически, один-два раза в месяц в минимальной дозе и не в качестве лекарства для сердца», — подчеркнул кардиолог.

Гуляев отметил, что результаты независимых исследований говорят о том, что безопасных доз алкоголя нет — даже минимальная порция оказывает негативное воздействие на здоровье человека.