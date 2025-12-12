Выпущена новая модель ChatGPT

Американская компания OpenAI представила GPT-5.2 — свою передовую модель искусственного интеллекта. Она уже доступна в официальном чат-боте OpenAI.

Разработчики OpenAI отметили, что новая модель лучше своих предшественников справляется с созданием электронных таблиц, презентаций, обработкой изображений, написанием кода и пониманием обширного контекста.

Ранее главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман объявил в компании «код красный», чтобы улучшить качество ChatGPT, отложив разработку других проектов, в том числе в сфере рекламы.

Компания активизировалась после выпуска Google новой версии Gemini, которая превзошла ChatGPT по ряду бенчмарков, включая экспертные знания, логические головоломки, математические задачи и распознавание образов.

GPT-5.2 будет доступен в версиях Instant, Thinking и Pro. Версия Instant быстрее обрабатывает текст и ищет информацию, версия Thinking лучше справляется со структурированной работой, а версия Pro дает наиболее точные ответы на сложные вопросы.