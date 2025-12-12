НАВЕРХ
Предсказана война людей и роботов к 2035 году

Источник:
The Daily Telegraph
Нейросеть, искусственный интеллект, робот
Фото: © сгенерировано Stable Diffusion

Европа уже к 2035 году столкнется с конфликтами между людьми и роботами, напоминающими антиутопические сценарии, соответствующий прогноз содержится в отчете Полицейской службы Европейского союза.

Аналитики предположили, что в ближайшее десятилетие роботизированная техника будет вовлечена почти во все сферы человеческой деятельности и станет неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на документ.

При этом распространение роботов приведет к тому, что потерявшие из-за них работу люди начнут выходить на акции протесты, а также выражать свое недовольство, повреждая или уничтожая механизмы.

Киберпреступники в будущем смогут взламывать роботов-помощников, оснащенных искусственным интеллектом, и перепрограммировать их для сбора информации или совершения преступлений. Схожую тактику начнут использовать террористы.

«В условиях повышенной напряженности даже незначительные происшествия, такие как ошибка робота в больнице при назначении лекарств, могут раздуться до национального скандала, усиливая популистские лозунги о приоритете человеческих интересов», — отмечается в докладе.

Авторы доклада указывают, что полиция будущего должна получить соответствующее оборудование для борьбы с роботами — например, специальными «замораживающими пушками» и «сетевыми гранатами».

Оборона #Конфликты
