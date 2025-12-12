НАВЕРХ
Солнце выбросило крупный протуберанец. ВИДЕО

Солнце выбросило крупный протуберанец, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Процесс полного отрыва протуберанца занял около 24 часов.

«На то, чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды, таким образом, ушло около 24 часов», — говорится в сообщении.

Видео «расставания» плотного облака раскаленного газа со звездой астрономы опубликовали в своем телеграм-канале. На обнародованных кадрах видно, как «торнадо» из плазмы поднимается над поверхностью Солнца и отрывается от нее, растворяясь в космосе.

Специалисты отметили, что событие не окажет никакого воздействия на Землю, поскольку произошло очень далеко, однако торнадо из плазмы и силовых магнитных линий представляют интерес.

