Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что США не должны вмешиваться в демократические процессы и выборы в европейских странах.

«Не нам, когда речь идет о выборах, решать, кто будет лидером страны, а народу… Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать. Никто другой не должен вмешиваться, без всяких вопросов», — приводит «Коммерсант» заявление фон дер Ляйен.

В новой стратегии США, представленной 5 декабря, утверждается, что власти европейских стран «возлагают нереалистичные ожидания на войну» и «топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».

Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз

В ответ глава Еврокомиссии напомнила о европейской инициативе «Щит демократии», направленной в том числе на защиту выборов от иностранного вмешательства.