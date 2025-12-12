Россия и Белоруссия совместно работают над созданием принципиально новых видов вооружения, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус.

«Мы активно наращиваем количество совместных опытно-конструкторских работ, целью которых является создание принципиально новых видов вооружения», — сказал Пантус в интервью журналу «Национальная оборона».

По его словам, Минск и Москва работают над формированием единого оборонно-промышленного пространства в рамках Союзного государства. Сотрудничество основано на взаимном обмене технологиями.

«Режим изоляции, который пытаются ввести в отношении наших стран, послужил мощнейшим стимулом для углубления совместной работы», — сказал он.

Пантус добавил, что Россия при выполнении гособоронзаказа не может обойтись без белорусских комплектующих, как и Белоруссия зависит от российских.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружении российской армии могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.