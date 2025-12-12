НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белоруссия сообщила о разработке нового оружия вместе с Россией

Источник:
Sibnet.ru
154 1
Российско-белорусские учения
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Россия и Белоруссия совместно работают над созданием принципиально новых видов вооружения, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус.

«Мы активно наращиваем количество совместных опытно-конструкторских работ, целью которых является создание принципиально новых видов вооружения», — сказал Пантус в интервью журналу «Национальная оборона».

По его словам, Минск и Москва работают над формированием единого оборонно-промышленного пространства в рамках Союзного государства. Сотрудничество основано на взаимном обмене технологиями.

«Режим изоляции, который пытаются ввести в отношении наших стран, послужил мощнейшим стимулом для углубления совместной работы», — сказал он.

Пантус добавил, что Россия при выполнении гособоронзаказа не может обойтись без белорусских комплектующих, как и Белоруссия зависит от российских.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на вооружении российской армии могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.

Еще по теме
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Эксперты НАТО увидели прогресс России в морских дронах
Чемезов назвал преимущества российских танков
смотреть все
Оборона #Оружие #Военная политика
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Инопланетный маршрут: куда летит объект 3I/ATLAS
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Uynachalnica

Оно у нас 25 лет уже как! Вот-вот америгу обгоним, осталось только потерпеть еще немного, и так всё в...

-2rist-

сюжет многократно пересказывался в различных сказках, где султан или король, переодеваясь в простолюдина,лично...

pepelmetal

Именно поэтому он Российский а не [мат]ский🙂

Очаков

А тебе то чего так размечталось?