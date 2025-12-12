НАВЕРХ
Свой пивной фестиваль по типу Октоберфеста появится в России

Sibnet.ru
Пиво
Российские власти собрались запустить по всей стране специализированные ярмарки пива по типу знаменитого немецкого фестиваля Октоберфест.

Власти хотят поддержать местных пивоваров на фоне продолжающегося спада в отрасли. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи пива в рознице в третьем квартале сократились на 17,9% год к году.

В Ассоциации производителей пива (АПП) инициативу поддержали. Инициатива с ярмарками действительно может помочь рынку, рассказал «Коммерсанту» исполнительный директор организации Вячеслав Мамонтов.

По мнению совладельца пивоварни Gletcher Игоря Хавского, мероприятия особенно важны для небольших крафтовых производств: «При грамотной организации такие события развивают туристическую привлекательность региона, как в Европе».

Хавский напомнил об Октоберфесте: в 2025 году его посетили 6,5 млн человек, из них 21% — туристы из-за рубежа. В дни фестиваля было выпито около 6,5 миллионов литров пива.

