Беспилотник разрушил нижние этажи дома в Твери

Взрыв украинского беспилотника повредил многоэтажный дом в Твери, пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

Ночью в пятницу, 12 декабря в Твери при налете беспилотников был поврежден многоэтажный дом. Удар пришелся по нижним этажам здания, выбило окна и обрушило конструкции. Жильцов эвакуировали, на месте работают спасатели и медики.

«Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идет эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают», — сказал Королев.

Жители поврежденного дома эвакуированы на улицу — часть из них самостоятельно покинула квартиры сразу после взрыва. Местные власти подготовили временные пункты размещения.