Центробанк поддержал отключение просроченных карт Visa и Mastercard

Банк России обсуждает отключение банковских карт Visa и Mastercard с продленным сроком действия с банками, сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

Национальная система платежных карт не является оператором Visa и Mastercard, напомнила она. По ее словам, международные платежные системы лишь поддерживают эти карты технологически, а продукт не развивается, передает РИА Новости.

Бакина подчеркнула, что решение по указанным банковским картам будет найдено в ближайшее время, регулятор и банки придут к консенсусу, при этом ключевая задача Центробанка — не допустить уменьшения доступных гражданам России платежных инструментов.

Ранее Бакина заявляла, что работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота проводится с 2022 года, однако резких шагов по отключению Visa и MasterCard с истекшим сроком годности не будет.