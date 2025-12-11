НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пересчитан российский «индекс бургера»

Источник:
Sibnet.ru
321 5
Бургер
Фото: Silar / CC BY-SA 3.0

«Индекс бургера» значительно укрепился в третьем квартале 2025 года, следует из данных исследования РОМИР. В среднем по стране он увеличился на 18% в годовом выражении, что указывает на рост доходов населения.

«Индекс бургера» — показатель покупательной способности населения. Он отражает динамику реальной покупательной способности и рассчитывается на основе двух групп данных — потребительской панели РОМИР и данных Росстата о средней заработной плате в России.

Лидирует Москва, где показатель достиг 1025 бургеров, что на 23% больше, чем годом ранее. Это почти вдвое превышает среднероссийский уровень — сегодня он составляет 574 бургера на среднюю зарплату.

Наибольший рост индекса зафиксирован на востоке страны. Дальневосточный федеральный округ показал рост сразу на 30% — жители региона могут позволить себе почти на треть больше бургеров, чем год назад.

Вторым стал Сибирский федеральный округ с динамикой 29%, а третье место разделили Центральный федеральный округ и Москва — у них по 23% роста. Такая положительная динамика отражает как повышение доходов, так и развитие сегмента общественного питания.

Индекс в Южном федеральном округе индекс увеличился лишь на 8%. Однако в абсолютных значениях доступность среднестатистических бургеров также улучшилась — 385 против 358 год назад.

На последнем месте рейтинга — Северо-Кавказский федеральный округ: здесь показатель вырос на 11%, но остается самым низким в стране — всего 313 бургеров на среднюю зарплату, что почти в три раза меньше московского уровня.

Еще по теме
Заработал новый способ снятия блокировки с банковских карт
Центробанк поддержал отключение просроченных карт Visa и Mastercard
Подсчитан средний размер социальной пенсии в 2026 году
США предложили Европе вернуть Россию в мировую экономику
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
34
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
22
Европу призвали покинуть тонущий корабль «Украина»
20
Польша нахамила Маску в ответ на призыв распустить Евросоюз
18
Чешский журналист напомнил о слабом месте Европы
18
Названа главная задача российской армии после взятия Покровска