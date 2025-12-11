Пересчитан российский «индекс бургера»

«Индекс бургера» значительно укрепился в третьем квартале 2025 года, следует из данных исследования РОМИР. В среднем по стране он увеличился на 18% в годовом выражении, что указывает на рост доходов населения.

«Индекс бургера» — показатель покупательной способности населения. Он отражает динамику реальной покупательной способности и рассчитывается на основе двух групп данных — потребительской панели РОМИР и данных Росстата о средней заработной плате в России.

Лидирует Москва, где показатель достиг 1025 бургеров, что на 23% больше, чем годом ранее. Это почти вдвое превышает среднероссийский уровень — сегодня он составляет 574 бургера на среднюю зарплату.

Наибольший рост индекса зафиксирован на востоке страны. Дальневосточный федеральный округ показал рост сразу на 30% — жители региона могут позволить себе почти на треть больше бургеров, чем год назад.

Вторым стал Сибирский федеральный округ с динамикой 29%, а третье место разделили Центральный федеральный округ и Москва — у них по 23% роста. Такая положительная динамика отражает как повышение доходов, так и развитие сегмента общественного питания.

Индекс в Южном федеральном округе индекс увеличился лишь на 8%. Однако в абсолютных значениях доступность среднестатистических бургеров также улучшилась — 385 против 358 год назад.

На последнем месте рейтинга — Северо-Кавказский федеральный округ: здесь показатель вырос на 11%, но остается самым низким в стране — всего 313 бургеров на среднюю зарплату, что почти в три раза меньше московского уровня.