Путин посетит форум «Мир и доверие» в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 декабря в столице Туркменистана Ашхабаде примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, сообщила пресс-служба Кремля.

Форум, который также приурочен Международному дню нейтралитета, посетят главы других государств. С некоторыми из них запланированы двухсторонние встречи. В частности, подтверждены переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Да, [встреча Путина и Эрдогана] планируется», — сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В прошлый раз Путин посещал Ашхабад в октябре 2024 года. Тогда глава государства принял участие в пленарном заседании международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

