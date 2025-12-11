НАВЕРХ
Белый дом счел неизбежным отказ Украины от территорий

Источник:
Financial Times
318 3
Флаг Украины
Фото: Saeima / CC BY-SA 2.0

Соединенные Штаты считают неизбежным отказ Украины от территорий в рамках мирного урегулирования, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Представители администрации президента США Дональда Трампа, в особенности <...> Уиткофф, в последние недели оказывали давление на украинских переговорщиков, чтобы те согласились на обмен территориями, который они считают неизбежной частью любого мирного соглашения», — рассказали источники.

FT со ссылкой на аналитические данные отмечает, что Украина проигрывает на поле боя, а «проблема с людскими ресурсами на линии фронта становится все более острой».

Ранее Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.

Обсуждение (3)
Топ комментариев

physx

Не боксуем, а работаем хирургическим методом.

physx

Сырского больше слухай, у него то всё норм

physx

Напоминаю, шо хероев за незалэжность гораздо меньше, их за 5 лет точно не останется, а может и еще меньше.

Uynachalnica

Оно у нас 25 лет уже как! Вот-вот америгу обгоним, осталось только потерпеть еще немного, и так всё в...