Белый дом счел неизбежным отказ Украины от территорий

Соединенные Штаты считают неизбежным отказ Украины от территорий в рамках мирного урегулирования, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Представители администрации президента США Дональда Трампа, в особенности <...> Уиткофф, в последние недели оказывали давление на украинских переговорщиков, чтобы те согласились на обмен территориями, который они считают неизбежной частью любого мирного соглашения», — рассказали источники.

FT со ссылкой на аналитические данные отмечает, что Украина проигрывает на поле боя, а «проблема с людскими ресурсами на линии фронта становится все более острой».

Ранее Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.