«Грамота.ру» назвала главное слово 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
Зумеры
Фото: © Freepik.com

«Зумер» стало словом 2026 года, второе место заняло «выгорание», третье — «ред-флаг», сообщила пресс-служба справочно-информационного портал портала «Грамота.ру».

«Слово "зумер" стало абсолютным победителем, его выбрали 42% участников экспертного голосования. В плотной четверке лидеров также оказались слова "выгорание" (38%), "ред-флаг" (37%) и "промпт" — 36%», —  говорится в сообщении.

«Акция "Слово года" — это повод проанализировать год в лингвистическом плане и через язык выйти на то, чем живет общество. Само слово "зумер" давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения», — приводит пресс-служба портала слова замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марины Приемышевой.

По ее словам, «зацепило не столько слово, сколько явление: зумеры обращают на себя внимание, многое в их поведении шокирует старших, и мы через них осознаем новые проблемы, связанные с картиной мира молодого поколения».

В шорт-лист акции вошли 12 кандидатов. Победителя определили рейтинговым голосованием эксперты из всех регионов России: каждый из них мог выбрать от одного до трех слов. В голосовании участвовали 469 филологов.

