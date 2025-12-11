НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп в резких выражениях поговорил с европейскими лидерами

Источник:
РИА Новости
200 0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил Украину с европейскими лидерами в довольно резких выражениях.

В среду Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел в среду телефонный разговор по теме Украины с Трампом. В разговоре также участвовали премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц

«Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях», — приводят РИА Новости слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос журналистов об общении с лидерами ЕС по теме урегулирования на Украине.

Президент США сообщил, что европейские лидеры предложили провести на выходных встречу с участием делегации США и Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда наступит мир на Украине

Трамп отметил, что разногласия в урегулировании украинского конфликта касаются некоторых людей, кого именно — он не уточнил. Одновременно он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. «Я думаю ему нужно быть реалистом», — заявил американский лидер.

Президент США подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократичности страны. «Выборов не было длительное время... люди спрашивают, когда будут выборы, будут ли они», — сказал Трамп.

Еще по теме
Киеву придется быть конструктивным: когда наступит мир на Украине
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Трамп поставил Украине дедлайн по принятию мирного плана
Зеленский признался в отсутствии у Украины шансов попасть в НАТО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Названы самые популярные в России наушники
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Украина назвала условие для сдачи Донбасса
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп в резких выражениях поговорил с европейскими лидерами
ПВО сбила три десятка дронов на подлете к Москве
Россиянам предрекли новое «экономическое средневековье»
Платежи через «Вжух» заработали на устройствах Android
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

physx

Не боксуем, а работаем хирургическим методом.

Батя на диване

избитый боксер лежит на полу ринга и хрипит смотря на победителя -" будет ничья но при моих условиях"

physx

Сырского больше слухай, у него то всё норм

physx

Напоминаю, шо хероев за незалэжность гораздо меньше, их за 5 лет точно не останется, а может и еще меньше.