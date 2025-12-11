Трамп в резких выражениях поговорил с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил Украину с европейскими лидерами в довольно резких выражениях.

В среду Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел в среду телефонный разговор по теме Украины с Трампом. В разговоре также участвовали премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц

«Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях», — приводят РИА Новости слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос журналистов об общении с лидерами ЕС по теме урегулирования на Украине.

Президент США сообщил, что европейские лидеры предложили провести на выходных встречу с участием делегации США и Зеленского.

Трамп отметил, что разногласия в урегулировании украинского конфликта касаются некоторых людей, кого именно — он не уточнил. Одновременно он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. «Я думаю ему нужно быть реалистом», — заявил американский лидер.

Президент США подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задавать вопросы о демократичности страны. «Выборов не было длительное время... люди спрашивают, когда будут выборы, будут ли они», — сказал Трамп.