Платежи через «Вжух» заработали на устройствах Android

Сбербанк запустил сервис «Вжух» на Android-смартфонах, ранее он был доступен только на iPhone, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

«Вжух» теперь может работать на любых мобильных Android-устройствах, требуется лишь наличие модуля Bluetooth с поддержкой технологии Bluetooth Low Energy. Сервису не требуется мобильный интернет и NFC-модуль.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно обновить приложение «Сбербанк Онлайн» и предоставить разрешение приложению на использование Bluetooth — никаких дополнительных настроек не требуется.

«Вжух» работает с картами платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, а также поддерживает биометрическую оплату на терминалах Сбербанка. Для взаимодействия с сервисом достаточно открыть приложение, поднести смартфон к терминалу и подтвердить платеж.