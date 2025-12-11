Новогодний музыкальный фильм от ТНТ «Невероятные приключения Шурика» выходит в широкий прокат. Интерес к картине подогревает скандал с певицей Ларисой Долиной: вырезали ее из ленты или нет?

«Невероятные приключения Шурика» расскажут невероятную историю любви персонажей комедий Леонида Гайдая Шурика и Нины. Авторы вдохновлялись не только знаменитыми советскими комедиями, но и «Форрестом Гампом», «Субстанцией», «Побегом из Шоушенка» и другими голливудскими шедеврами.

«Мы — люди, выросшие в 90-е, и мы любим не только наше легендарное кино, но и западные ленты, мюзиклы и классические абсурдные комедии, нам очень близок этот юмор, поэтому мы объединили все это в один концепт», — говорил режиссер фильма Роман Ким.

Главные роли исполнили Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). Также в фильме собрали около 70 известных актеров и музыкантов. Создатели фильма анонсировали и появление Ларисы Долиной.

Певица должна сыграть двоюродную тетку товарища Саахова, которая занимает пост главного бухгалтера в его же банке, и очень любит деньги. Она исполнит песню Инстасамки «За деньги — да». Авторы обещали, что сцена станет одним из самых ироничных музыкальных моментов картины.

Долина весной 2024 стала жертвой мошенников. Под их влиянием она продала квартиру за 112 миллионов рублей и отдала им деньги наличными. Через суд певица вернула право собственности на квартиру, так как экспертиза признала ее «психически неустойчивой» на момент совершения сделки. При этом ничего не знавшая об афере покупательница Полина Лурье осталась без жилья и денег.

В Сети жестко раскритиковали и высмеяли Долину. На этом фоне появилась информация, что из новогоднего фильма ТНТ вырезали сцену с ней.