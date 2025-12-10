Главную елку страны отправили в Кремль. ФОТО

Главную новогоднюю елку страны привезут в Кремль 10 декабря из подмосковной Рузы. Традиционно елка будет транспортироваться на специальном автопоезде, сообщила пресс-служба Управления делами президента РФ.

Елку завезут через Спасские ворота, которые открывают только для самых торжественных случаев. Дерево будет украшать Соборную площадь до 20 января. В этом году главную новогоднюю елку нашли в Рузском муниципальном округе Московской области.

Главная новогодняя елка страны Фото: © пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Высота этого столетнего дерева — 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Отбор деревьев начался летом и длился несколько месяцев, на статус кремлевской елки претендовали 24 дерева.

Чтобы попасть в Кремль, дерево должно соответствовать строгим критериям — высота не менее 25 метров, возраст — не более 120 лет. Также важна визуальная привлекательность — правильная пирамидальная форма кроны, равномерный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей.

После окончания новогодних праздников история главной елки страны не закончится — ее отправят на переработку. Из древесины праздничного дерева делают клюшки, скворечники, кормушки для птиц и другую сувенирную продукцию.