Просроченные карты «Мир» продолжат работать

Карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за незначительным исключением, соответствующее соглашение принято советом участников и пользователей платежного рынка при Национальной системе платежных карт.

«Продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — уточнил гендиректор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин, передает ТАСС.

Он напомнил, что такая возможность впервые появилась в период пандемии, когда люди не могли посещать отделения банков. Тогда были разработаны технологические решения, обеспечивающие безопасную работу карт «Мир» после истечения срока действия.

Однако при этом планируется ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с прошедшим сроком действия до 2,5% к 2028 году, а затем постепенно снижать этот показатель до полного прекращения таких транзакций к 2030 году.

Отмечается, что к таким операциям относится, например, оплата проезда в транспорте или покупка товаров на борту самолета — там, где банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени.