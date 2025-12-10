Назван самый простой способ диагностировать состояние мозга

Самым точным индикатором когнитивного здоровья является короткий «всплеск» слов, который человек успевает назвать за первые 15 секунд теста на речевую беглость, выяснила международная команда психологов.

Рост распространенности деменции и других форм когнитивных нарушений заставляет специалистов искать быстрые и доступные способы ранней диагностики. При этом нейродегенеративные процессы могут начинаться за десятилетия до появления явных симптомов.

Для такого скрининга использовался тест семантической речевой беглости — участникам предлагали за минуту назвать как можно больше слов из заданной категории, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Experimental Aging Research.

Минуту дробили на четыре 15-секундных отрезка и анализировали темп появления слов. Наиболее информативным оказался именно первый интервал: он лучше других предсказывал показатели по стандартным скрининговым тестам на когнитивное снижение.

Так, люди с тревожными или депрессивными симптомами называли меньше слов, причем депрессия чаще замедляла речь в самом начале задания, а тревога снижала продуктивность ближе к концу минуты.

Однако главным фактором риска снижения когнитивных способностей оставался возраст — вероятность наличия психиатрических симптомов в этом случае возрастала вне зависимости от когнитивных способностей.