Вейпы провоцируют тревожность и панические атаки

Электронные сигареты и вейпы могут оказывать выраженное негативное влияние на психику — вплоть до усиления тревожности и появления панических атак, рассказала нейропсихолог Ирина Тарасенко.

Во-первых, электронные сигареты содержат никотин, который стимулирует центральную нервную систему. Его употребление может приводить к повышению уровня стресса и тревоги. Отказ от употребления вызывает абстинентные симптомы — беспокойство, раздражительность, пояснила Тарасенко в интервью «Газете.ру».

Во-вторых, использование электронных сигарет часто связано с определенным образом жизни и социальной средой. Давление окружающих, стресс или попытки соответствовать группе могут усиливать эмоциональное напряжение, способствуя развитию тревожных состояний.

В-третьих, некоторые исследования показывают, что вейпы могут вызывать учащенное сердцебиение, головокружение и одышку. Эти ощущения нередко воспринимаются человеком как признаки серьезной угрозы здоровью, что дополнительно усиливает тревогу и может спровоцировать паническую атаку.

В-четвертых, помимо никотина, жидкости могут содержать различные химические вещества, влияющие на нервную систему. Отдельные компоненты способны усиливать тревожность и провоцировать приступы паники.

По словам эксперта, использование электронных сигарет может приводить к следующим проявлениям: повышенная тревожность и постоянное напряжение; панические атаки с внезапным чувством страха, одышкой, головокружением и потливостью; нарушение сна, проблемы с засыпанием; снижение концентрации и памяти.