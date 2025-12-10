НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Вейпы провоцируют тревожность и панические атаки

Источник:
«Газета.ру»
152 0

Электронные сигареты и вейпы могут оказывать выраженное негативное влияние на психику — вплоть до усиления тревожности и появления панических атак, рассказала нейропсихолог Ирина Тарасенко.

Во-первых, электронные сигареты содержат никотин, который стимулирует центральную нервную систему. Его употребление может приводить к повышению уровня стресса и тревоги. Отказ от употребления вызывает абстинентные симптомы — беспокойство, раздражительность, пояснила Тарасенко в интервью «Газете.ру».

Во-вторых, использование электронных сигарет часто связано с определенным образом жизни и социальной средой. Давление окружающих, стресс или попытки соответствовать группе могут усиливать эмоциональное напряжение, способствуя развитию тревожных состояний.

В-третьих, некоторые исследования показывают, что вейпы могут вызывать учащенное сердцебиение, головокружение и одышку. Эти ощущения нередко воспринимаются человеком как признаки серьезной угрозы здоровью, что дополнительно усиливает тревогу и может спровоцировать паническую атаку.

В-четвертых, помимо никотина, жидкости могут содержать различные химические вещества, влияющие на нервную систему. Отдельные компоненты способны усиливать тревожность и провоцировать приступы паники.

По словам эксперта, использование электронных сигарет может приводить к следующим проявлениям: повышенная тревожность и постоянное напряжение; панические атаки с внезапным чувством страха, одышкой, головокружением и потливостью; нарушение сна, проблемы с засыпанием; снижение концентрации и памяти.

Еще по теме
Врач предупредил об опасности длительной умственной нагрузки
Сильная магнитная буря накроет Россию
Сколько можно сжечь калорий, наряжая елку
Почему утром тяжело делать зарядку
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Названы самые популярные в России наушники
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
Российские танки стали оборудовать пластиковой защитой «Одуванчик»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

physx

Не боксуем, а работаем хирургическим методом.

Батя на диване

избитый боксер лежит на полу ринга и хрипит смотря на победителя -" будет ничья но при моих условиях"

physx

Сырского больше слухай, у него то всё норм

physx

Напоминаю, шо хероев за незалэжность гораздо меньше, их за 5 лет точно не останется, а может и еще меньше.