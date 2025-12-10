НАВЕРХ
Британия впервые признала гибель своего военного на Украине

Британец, погибший на Украине во время наблюдения за испытаниями вооружений, стал первым военнослужащим Соединенного Королевства, лишившимся жизни во время конфликта, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

Минобороны Великобритании информировало, что смерть произошла 2во время трагического инцидента» при наблюдении за тем, как украинские силы испытывали новое средство обороны «вдали от линии фронта».

Источник рассказал, что гибель произошла из-за того, что что-то «пошло не так» во время испытаний оборудования. Он добавил, что всегда существует риск, когда используются боевые боеприпасы или проводятся взрывы.

Соболезнования в связи с гибелью военнослужащего выразил премьер-министр Кир Стармер, члены правительства, лидеры основных политических партий.

По данным газеты The Daily Telegraph, всего с начала конфликта в 2022 году на Украине погибло не менее 40 британских наемников.

