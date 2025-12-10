Time назвал Ди Каприо артистом года

Американский журнал Time назвал артистом года Леонардо Ди Каприо за непреходящую в течение 30 лет актуальность его творчества в кинематографе.

Редакция журнала отметила, что выбор во многом обусловлен успехом последней работы актера — фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», где Ди Каприо исполнил главную роль.

«Ди Каприо, который был номинирован на семь премий «Оскар» и выиграл одну, обладает даром делать, казалось бы, неправильный выбор, который оказывается совершенно верным — возможно, это просто еще один способ сказать, что у него хорошая интуиция и он знает, когда ей следовать», — сказано в материале.

Но главная заслуга актера, по мнению Time, в том, что его творчество спустя более трех десятилетий в профессии не потеряло актуальности.

«Спустя более 30 лет карьеры, построенной на в основном непредсказуемых ставках, зрители по-прежнему хотят его видеть, возможно, даже больше, чем когда-либо — даже в роли потрепанного революционера с бородой, персонажа, которого он играет в лохматой отцовской одиссее Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», — добавили в Time.