Принят закон о доступе финразведки к операциям по картам «Мир»

Источник:
РБК
Госдума приняла закон, наделяющий Росфинмониторинг правом запрашивать сведения об операциях, совершенных по банковским картам Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и через Систему быстрых платежей (СБП, развивается НСПК совместно с ЦБ).

«Законопроектом устанавливается порядок взаимодействия, информационного обмена между службой финансового мониторинга и оператором платежной системы Национальной системы платежных карт. Это делается в связи с совершенствованием антиотмывочной системы», — приводит РБК слова замглавы комитета по финансовому рынку Аркадия Свистунова.

В Росфинмониторинге отметили, что этот закон положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки.

Сами банки отмечали, что неоднократно обращались к финразведке с предложениями, которые направлены на оптимизацию процесса предоставления данных.

