Владислав Бакальчук лишился своей доли Wildberries

Бизнесмен Владислав Бакальчук продал свою долю в Wildberries, которая составляла 1%. Теперь 100% компании владеет его бывшая супруга Татьяна Ким.

По данным ЕГРЮЛ, с 10 декабря Бакальчук не является владельцем соответствующей доли в ООО «Вайлдберриз», пишет РБК. При этом пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ отказалась от комментариев.

Бакальчук развелся со своей женой Татьяной Ким в феврале 2025 года после 22 лет брака. Савеловский суд Москвы в апреле вынес решение о разделе имущества, согласно которому, Ким передали долю в 1% в Wildberries, которой ранее владел ее бывший муж.

Ким в начале ноября объявила, что они с бывшим супругом достигли мирового соглашения по разделу имущества. После развода Бакальчук получил должность исполнительного директора в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ».