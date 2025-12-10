НАВЕРХ
Владислав Бакальчук лишился своей доли Wildberries

Источник:
РБК
203 1
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Бизнесмен Владислав Бакальчук продал свою долю в Wildberries, которая составляла 1%. Теперь 100% компании владеет его бывшая супруга Татьяна Ким.

По данным ЕГРЮЛ, с 10 декабря Бакальчук не является владельцем соответствующей доли в ООО «Вайлдберриз», пишет РБК. При этом пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ отказалась от комментариев.

Бакальчук развелся со своей женой Татьяной Ким в феврале 2025 года после 22 лет брака. Савеловский суд Москвы в апреле вынес решение о разделе имущества, согласно которому, Ким передали долю в 1% в Wildberries, которой ранее владел ее бывший муж.

Ким в начале ноября объявила, что они с бывшим супругом достигли мирового соглашения по разделу имущества. После развода Бакальчук получил должность исполнительного директора в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ».

Экономика #Деньги
Обсуждение (1)
Топ комментариев

physx

Не боксуем, а работаем хирургическим методом.

Батя на диване

избитый боксер лежит на полу ринга и хрипит смотря на победителя -" будет ничья но при моих условиях"

physx

Сырского больше слухай, у него то всё норм

physx

Напоминаю, шо хероев за незалэжность гораздо меньше, их за 5 лет точно не останется, а может и еще меньше.