Путин проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии

Президенты Индонезии и России Прабово Субианто и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет в среду, 10 декабря переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который посетит Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику», — сказано в сообщении.

По словам помощники президента РФ Юрия Ушакова, это будет сугубо рабочий визит «для сверки часов с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами и с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира».

На Петербургском международном экономического форума Субианто назвал Россию страной, которая «всегда защищала угнетенных, всегда сражалась за справедливость, справедливость всех народов мира».