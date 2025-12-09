Россияне составили рейтинг героических профессий

Половина россиян назвали героями 2025 года военных, принимающих участие в боевых действиях, а также врачей и спасателей МЧС, следует из опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ.

По мнению 52% респондентов, героями этого года можно назвать военнослужащих в горячих точках, 45% назвали врачей и медработников, 40% — сотрудников МЧС, спасающих попавших в чрезвычайные ситуации, 19% — волонтеров и соцработников, 18% — полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников.

Кроме того, 13% опрошенных отметили, что считают героями учителей, 11% — ученых-вирусологов, разработчиков вакцин, 8% — режиссеров, писателей, журналистов, открыто говорящих об острых проблемах общества, 5% — политиков, которые борются с несправедливостью в обществе.

Героизмом, по словам 31% россиян, можно назвать жертвенность и личный риск. 20% ответили, что героизм — это защита Родины, 10% респондентов считают, что это спасение жизни других людей и их защита.