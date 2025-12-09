НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россияне составили рейтинг героических профессий

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Звезда Героя России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Половина россиян назвали героями 2025 года военных, принимающих участие в боевых действиях, а также врачей и спасателей МЧС, следует из опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ.

По мнению 52% респондентов, героями этого года можно назвать военнослужащих в горячих точках, 45% назвали врачей и медработников, 40% — сотрудников МЧС, спасающих попавших в чрезвычайные ситуации, 19% — волонтеров и соцработников, 18% — полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников.

Кроме того, 13% опрошенных отметили, что считают героями учителей, 11% — ученых-вирусологов, разработчиков вакцин, 8% — режиссеров, писателей, журналистов, открыто говорящих об острых проблемах общества, 5% — политиков, которые борются с несправедливостью в обществе.

Героизмом, по словам 31% россиян, можно назвать жертвенность и личный риск. 20% ответили, что героизм — это защита Родины, 10% респондентов считают, что это спасение жизни других людей и их защита.

Еще по теме
Психолог дала совет, как освоиться на новой работе
Опрос показал, когда молодежь начинает половую жизнь
Долина показала паспорт мошенника с фото Человека-паука Тома Холланда
Долина публично пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Названы самые популярные в России наушники
Западные эксперты раскрыли главное преимущество Су‑57 перед F‑35
Россия рухнула в глобальном индексе качества интернета
Путин назвал причину распада СССР
Обсуждение (0)
Картина дня
Самолет Ан‑22 «Антей» упал в Ивановской области
Зеленский отверг мирный план Трампа и предложил свой
Названа главная задача российской армии после взятия Покровска
Россияне составили рейтинг героических профессий
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

pepelmetal

Ну понятно что ты больше всех вместе взятых экспертов знаешь, но ты бы им помог что-ли, поделился бы...

Qprovessional

всех бюджетников добровольно принудительно согнали

pepelmetal

Ага, расскажи это экипажу СУ-34, который ушёл от 6 патриотов

Uynachalnica

Наконец то, обогнали даже США!