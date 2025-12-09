НАВЕРХ
Врач предупредил об опасности длительной умственной нагрузки

Источник:
РИА Новости
210 0
Девушка за компьютером
Фото: © Freepik.com

Длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии, аритмии и ишемии сердца, предупредил главный кардиолог кардиологического центра имени А.А. Вишневского Николай Гуляев.

«Длительная умственная нагрузка без восстановления способствует гипертонии через повышение тонуса симпатической нервной системы, учащению сердечного ритма и нарушению вариабельности ритма, то есть снижается "гибкость" сердца, а также повышению риска стресс-индуцированных аритмий и ишемии у предрасположенных», — сказал врач РИА Новости.

По словам Гуляева, когнитивное переутомление — это не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Так, уже после нескольких часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.

«После четырех-пяти часов сложной умственной работы меняется обмен в префронтальной коре и повышается уровень глутамата — медиатора, связанного с утомлением и стрессом», — отметил врач.

Гуляев порекомендовал ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя-четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут. «Можно использовать дыхательные техники и физическую активность для восстановления баланса вегетативной нервной системы», — отметил Гуляев.

