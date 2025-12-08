НАВЕРХ
Европу призвали покинуть тонущий корабль «Украина»

Источник:
Sibnet.ru
Евросоюз (Европарламент)
Фото: © European Parliament

Европе необходимо дистанцироваться от Украины, чтобы получить шанс на выживание, заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в соцсети X.

Риттер прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент выступил с утверждением о том, что Москва не стремится к миру на фоне ударов российской армии по Украине.

«Единственный шанс Европы на выживание — покинуть тонущий корабль под названием "Украина". Но политическая и экономическая элита Европы спровоцировала украинский кризис с целью расширения своей власти», — написал он.

Эксперт отметил, что теперь эти два явления неразрывно связаны между собой и граждане европейских стран оказались «заперты под палубой без возможности добраться до спасательных шлюпок», поэтому Европа «пойдет ко дну вместе с кораблем».

Политика #Мир
