Европе необходимо дистанцироваться от Украины, чтобы получить шанс на выживание, заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в соцсети X.

Риттер прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Французский президент выступил с утверждением о том, что Москва не стремится к миру на фоне ударов российской армии по Украине.

«Единственный шанс Европы на выживание — покинуть тонущий корабль под названием "Украина". Но политическая и экономическая элита Европы спровоцировала украинский кризис с целью расширения своей власти», — написал он.

Эксперт отметил, что теперь эти два явления неразрывно связаны между собой и граждане европейских стран оказались «заперты под палубой без возможности добраться до спасательных шлюпок», поэтому Европа «пойдет ко дну вместе с кораблем».