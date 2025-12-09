Совбез ООН по запросу Запада проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН во вторник, 9 декабря проведет заседание по Украине по запросу стран Запада, сообщило постпредство председательствующей в Совбезе Словении.

Проведение встречи запросили Великобритания, Дания, Франция, Греция и Южная Корея. Словения присоединилась к запросу в национальном качестве.

Заседание пройдет по теме «Поддержание мира и безопасности на Украине». Будет обсуждаться обстановка в стране, включая гуманитарную ситуацию, рассказали РИА Новости в постпредстве Словении.

Трамп заявил, что Зеленскому не понравился мирный план

Ранее стало известно, что Совбез ООН впервые с начала специальной военной операции России на Украине не провел ни одного заседания по Украине за месяц. Такие встречи на регулярной основе проходили с февраля 2022 года, нередко — по два и более раз за месяц.