Раскрыта тайна синих собак в чернобыльской зоне отчуждения

Собаки с синей шерстью в зоне Чернобыльской АЭС
Фото: © Dogs of Chernobyl
Чернобыльские собаки окрасились в синий цвет после того, как искупались в содержимом биотуалетов, где использовался синий краситель, выяснили исследователи из университета Южной Каролины.
Ранее в Сети появились фотографии американской некоммерческой организации Dogs of Chernobyl, на которых изображены чернобыльские собаки с необычным синим цветом шерсти, передает телеканал Fox News.
Ученые выяснили, что синий краситель содержался в одном из биотуалетов в зоне отчуждения. Он опрокинулся, а собаки извалялись в экскрементах. Таким образом, синий окрас стал признаком негигиеничного поведения животных.
Специалисты подчеркнули, что несмотря на домыслы в соцсетях, необычный цвет шерсти чернобыльских собак не является следствием мутации.