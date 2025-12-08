Раскрыта тайна синих собак в чернобыльской зоне отчуждения

Собаки с синей шерстью в зоне Чернобыльской АЭС

Чернобыльские собаки окрасились в синий цвет после того, как искупались в содержимом биотуалетов, где использовался синий краситель, выяснили исследователи из университета Южной Каролины.

Ранее в Сети появились фотографии американской некоммерческой организации Dogs of Chernobyl, на которых изображены чернобыльские собаки с необычным синим цветом шерсти, передает телеканал Fox News.

Ученые выяснили, что синий краситель содержался в одном из биотуалетов в зоне отчуждения. Он опрокинулся, а собаки извалялись в экскрементах. Таким образом, синий окрас стал признаком негигиеничного поведения животных.

Специалисты подчеркнули, что несмотря на домыслы в соцсетях, необычный цвет шерсти чернобыльских собак не является следствием мутации.