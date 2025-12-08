Telegram разрешил вход через «ключи доступа»

Telegram добавил новый способ авторизации, теперь пользователи могут создать «ключи доступа» и входить в аккаунт без СМС-кодов, сообщается в официальном блоге мессенджера.

Создать «Ключ доступа» можно в разделе «Конфиденциальность». Необходимо перейти в «Ключ доступа», затем нажать «Создать ключ доступа» и выбрать «Добавить ключ входа». Для создания ключа можно использовать встроенные мессенджеры паролей или сторонние программы.

Ключ хранится на самом устройстве и позволяет быстро и безопасно входить в аккаунт без использования кодов подтверждения с помощью код-пароля, а также с помощью отпечатков пальцев или Face ID.

Изменения уже доступны в последней версии приложения для Android и iOS. Ранее Telegram начал предлагать российским пользователям войти в свой аккаунт в мессенджере с помощью электронной почты. До этого были доступны вход по QR-коду и номеру телефона.