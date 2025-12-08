Офлайн‑магазины вслед за банками пошли войной на маркетплейсы

Крупнейшие российские ретейлеры, в частности «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, направили письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением ввести ограничения для маркетплейсов.

Представители магазинов больше всего критикуют маркетплейсы за агрессивное снижение цен за счет продавцов, для которых увеличиваются размеры комиссий и штрафов, приводит «Коммерсантъ» содержание письма.

Недовольство вызывает и доступ иностранных продавцов, преимущественно из Китая, к платформам маркетплейсов за счет более выгодных тарифов и комиссий. Такие тарифы и комиссии могут быть во много раз ниже, чем для местных продавцов, что «наносит прямой ущерб российским производителям», сказано в письме.

Крупные российские банки ранее предложили запретить маркетплейсам давать прямые скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними кредитных организаций.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также предложила ограничить возможность маркетплейсов устанавливать скидки на товары в зависимости от способа оплаты и запретить им продавать продукты дочерних банков.