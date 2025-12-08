НАВЕРХ
Володин счел недопустимой плату за электронные дневники

Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Фото: ГД РФ / CC BY 4.0

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о недопустимости взимания с родителей плату за услуги в электронных школьных дневниках.

«Поступают обращения о платных услугах в электронных школьных дневниках. Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, родители жалуются на необходимость приобретать подписку, если вход в электронный дневник осуществляется не через браузер, а приложение. При этом приложение более удобно, чем веб-версия, отметил спикер Госдумы.

Также некоторые учебные материалы доступны только за отдельную плату, подчеркнул Володин.

Электронный дневник в российских школах заменил традиционный бумажный. В нем отображаются расписание уроков, домашние задания, время их выполнения, оценки и комментарии учителя.

