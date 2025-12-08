Каждый пятый россиянин будет работать 31 декабря

Каждый пятый гражданин России (22%) будет работать 31 декабря, следует из результатов опроса, проведенного совместно сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

«Двадцать два процента опрошенных россиян поделились, что будут работать 31 декабря — у 14% это обычный рабочий день, а 7% будут подрабатывать. При этом у большинства россиян (66%) компании в целом будут работать 31 числа», — приводит РИА Новости результаты опроса.

В этом году 31 декабря официально является нерабочим днем, и привлечение к работе в эту дату регулируется законодательством, сказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По ее словам, для сотрудников на пятидневной рабочей неделе труд 31 декабря требует обязательного согласия и оплачивается минимум в двойном размере.

«В случае сменного графика праздничный день может быть частью обычного расписания работника, таким образом согласие на выход на смену запрашивать не требуется. При этом смена 31 декабря также должна оплачиваться в двойном размере», —подчеркнула Санина.