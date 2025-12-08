Венгрия и Словакия оспорят запрет на российские энергоресурсы

Венгрия и Словакия оспорят в Суде Европейского союза решение о запрете на поставки российских нефти и газа, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Еврокомиссия хочет добиться принятия решения о запрете на поставки нефти и газа из России не консенсусом, а большинством голосов, что полностью противоречит основному договору о ЕС, приводит «Газета.ру» заявление Сийярто.

Он назвал намерение Евросоюза диктатом, делающим невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и ведущим к резкому росту цен.

Сийярто пообещал, что венгерское и словацкое правительства сразу после принятия решения обратятся в Суд ЕС с ходатайством о приостановлении его действия на время судебного разбирательства и последующей его отмене.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что добился от президента России Владимира Путина гарантий продолжения поставок нефти и газа.