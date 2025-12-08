Банк России обяжет банки привязать счета россиян к ИНН

Банк России обяжет кредитные организации привязать ИНН клиентов к их банковским счетам, сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее», — сказала Полякова.

По ее словам, эта мера необходима для работы новой государственной платформы по борьбе с дропперством — «Антидроп». Ее запуск запланирован на середину 2027 года.

Полякова добавила, что банкам предстоит самостоятельно собирать недостающие данные о гражданах. Полякова отметила, что у банков уже имеются инструменты ФНС, позволяющие узнать ИНН человека, не беспокоя его.